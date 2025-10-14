 Перейти к основному контенту
0

В Молдавии опровергли данные о разрешении сноса советских памятников

Памятник освободителям Кишинева от немецко-фашистских войск, Молдавия
Памятник освободителям Кишинева от немецко-фашистских войск, Молдавия (Фото: Jono Photography / Shutterstock)

Министерство культуры Молдавии опровергло сообщения о том, что утвержденная недавно инструкция о порядке создания, переноса и демонтажа памятников публичного назначения принята с целью узаконить снос памятников советского периода. Об этом говорится на сайте министерства.

«Постановление не предусматривает и не допускает снос общественных памятников, воздвигнутых в советский период или в другие эпохи и включенных в Национальный реестр общественных памятников. Новое положение подтверждает правовую защиту этих памятников и четко устанавливает процедурные этапы любого вмешательства», — сказано в сообщении.

В министерстве также призвали государственные органы, учреждения культуры и граждан ознакомиться с новой процедурой и активно сотрудничать в целях защиты памятников, «являющихся частью коллективной идентичности и памяти».

9 октября Министерство культуры Молдавии утвердило инструкцию о порядке возведения, переноса и демонтажа памятников в общественных местах. Согласно документу, памятник подлежит сносу, если он «пропагандирует враждебное, порочащее, уничижительное отношение к национальным духовным ценностям (язык, культурная идентичность, национальная идентичность) и/или к знаменательным событиям национальной истории».

Спецпредставитель Путина ответил на снос памятников в Нагорном Карабахе
Политика
Михаил Швыдкой

Представитель МИДа Мария Захарова в интервью «Известиям» заявила, что, утвердив положение о сносе памятников, власти Молдавии начнут переписывать историю. «Сомнений нет, что под экскаватор пойдут памятники борцам с фашизмом и нацизмом. На фоне все более активных действий по героизации тех же самых румынских коллаборационистов будет проводиться подрывная работа по переписыванию истории Молдавии», — сказала она.

В феврале 2024 года в Кишиневе вандалы сорвали плиту с постамента на могиле участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Тогда посольство России в Молдавии осудило инцидент и призвало наказать виновных.

