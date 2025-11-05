 Перейти к основному контенту
В Ленобласти задержали помощника зарубежных телефонных мошенников

В Ленобласти задержали помощника зарубежных телефонных мошенников
Video

Полиция Ленинградской области задержала 36-летнего жителя поселка Пикалево по подозрению в организации технических условий для телефонных звонков мошенников из-за рубежа, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Для этого, по версии оперативников, летом 2025 года он создал в своей квартире стационарный технический центр.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 3 ст. 274.3 Уголовного кодекса (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн руб.

«В ходе обыска по адресу проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли два GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi-роутеры, порядка 240 сим-карт различных операторов связи», — рассказали в полиции.

Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следствие установило, что с использованием абонентских номеров изъятых у фигуранта сим-карт были совершены мошенничества в отношении жителей сразу нескольких регионов страны.

В сентябре 2025 года в Москве также был задержан пособник телефонных мошенников. По данным ФСБ, 32-летний россиянин работал с сим-боксами, при помощи которых злоумышленники из зарубежных call-центров похитили более 10 млн руб.

Сим-бокс (или сим-банк) — это специальное телекоммуникационное оборудование, которое может одновременно вмещать и активировать большое количество сим-карт (как физических, так и виртуальных). Назначение такого оборудования — обходить ограничения и тарифы мобильных операторов, а также маскировать источники звонков.

