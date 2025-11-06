 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп назвал отставку Пелоси после 40 лет в конгрессе великим событием

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси в здании Капитолия США в Вашингтоне, 5 февраля 2019&nbsp;г.
Дональд Трамп и Нэнси Пелоси в здании Капитолия США в Вашингтоне, 5 февраля 2019 г. (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал заявление бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси об уходе в отставку после окончания своего срока в 2027 году великим событием для США.

«Отставка Нэнси Пелоси — это великое событие для Америки», — цитирует его телеканал Fox News.

Также в публикации говорится, что американский лидер назвал Пелоси «злой», «коррумпированной» и «сосредоточенной только на плохих вещах» для страны.

Как отмечает Fox News, Пелоси выступала в качестве «главного антагониста» Трампа во время его первого президентского срока.

Что Пелоси рассказала о «психических проблемах» Трампа и штурме Капитолия
Политика
Нэнси Пелоси

В четверг, 6 ноября, 85-летняя Пелоси заявила, что не будет баллотироваться в конгресс после окончания своего срока в 2027 году.

Срок полномочий Пелоси заканчивается в начале января 2027 года. Она проработала в конгрессе США в течение 38 лет.

Нэнси Пелоси — член Демократической партии США. Впервые ее избрали депутатом палаты представителей от Калифорнии в 1987 году. С тех пор она переизбиралась на этот пост 20 раз.

В 2007 году Пелоси стала первой женщиной, занявшей пост спикера палаты представителей. После победы республиканцев на промежуточных выборах в 2010 году она возглавила фракцию меньшинства.

В 2019 году Пелоси вновь заняла пост спикера нижней палаты конгресса и пробыла на этой должности до 2023 года. В 2024 году она в 20-й раз была избрана в палату представителей США.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Нэнси Пелоси США отставка Конгресс США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
