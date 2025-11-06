Трамп назвал отставку Пелоси после 40 лет в конгрессе великим событием
Президент США Дональд Трамп назвал заявление бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси об уходе в отставку после окончания своего срока в 2027 году великим событием для США.
«Отставка Нэнси Пелоси — это великое событие для Америки», — цитирует его телеканал Fox News.
Также в публикации говорится, что американский лидер назвал Пелоси «злой», «коррумпированной» и «сосредоточенной только на плохих вещах» для страны.
Как отмечает Fox News, Пелоси выступала в качестве «главного антагониста» Трампа во время его первого президентского срока.
В четверг, 6 ноября, 85-летняя Пелоси заявила, что не будет баллотироваться в конгресс после окончания своего срока в 2027 году.
Срок полномочий Пелоси заканчивается в начале января 2027 года. Она проработала в конгрессе США в течение 38 лет.
Нэнси Пелоси — член Демократической партии США. Впервые ее избрали депутатом палаты представителей от Калифорнии в 1987 году. С тех пор она переизбиралась на этот пост 20 раз.
В 2007 году Пелоси стала первой женщиной, занявшей пост спикера палаты представителей. После победы республиканцев на промежуточных выборах в 2010 году она возглавила фракцию меньшинства.
В 2019 году Пелоси вновь заняла пост спикера нижней палаты конгресса и пробыла на этой должности до 2023 года. В 2024 году она в 20-й раз была избрана в палату представителей США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg