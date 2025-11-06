Нэнси Пелоси объявила об отставке в 2027 году
Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что уйдет в отставку после окончания своего срока в 2027 году, сообщает CNN.
«Я не буду баллотироваться на переизбрание в конгресс. С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего гордого представителя», — заявила Пелоси в видео, выпущенном для ее избирателей в Сан-Франциско.
Срок полномочий 85-летней Пелоси заканчивается 3 января 2027 года. Она проработала в конгрессе США в течение 38 лет.
Нэнси Пелоси — член Демократической партии США. Впервые она была избрана депутатом палаты представителей от Калифорнии в 1987 году. После этого Пелоси переизбиралась на этот пост 20 раз.
В 2007 году Пелоси избрали спикером палаты представителей, она стала первой женщиной на этой должности в истории США. После победы республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей в 2010 году, Пелоси возглавила фракцию меньшинства.
В 2019 году она вновь заняла пост спикера нижней палаты конгресса. В этой должности Пелоси пробыла до 2023 года. В 2024 году Пелоси в 20-й раз избрали в палату представителей США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg