Нэнси Пелоси заявила, что не будет переизбираться в конгресс в 2027 году

Нэнси Пелоси объявила об отставке в 2027 году

Нэнси Пелоси (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что уйдет в отставку после окончания своего срока в 2027 году, сообщает CNN.

«Я не буду баллотироваться на переизбрание в конгресс. С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего гордого представителя», — заявила Пелоси в видео, выпущенном для ее избирателей в Сан-Франциско.

Срок полномочий 85-летней Пелоси заканчивается 3 января 2027 года. Она проработала в конгрессе США в течение 38 лет.

Нэнси Пелоси — член Демократической партии США. Впервые она была избрана депутатом палаты представителей от Калифорнии в 1987 году. После этого Пелоси переизбиралась на этот пост 20 раз.

В 2007 году Пелоси избрали спикером палаты представителей, она стала первой женщиной на этой должности в истории США. После победы республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей в 2010 году, Пелоси возглавила фракцию меньшинства.

В 2019 году она вновь заняла пост спикера нижней палаты конгресса. В этой должности Пелоси пробыла до 2023 года. В 2024 году Пелоси в 20-й раз избрали в палату представителей США.