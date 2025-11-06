 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Нэнси Пелоси объявила об отставке в 2027 году

Нэнси Пелоси заявила, что не будет переизбираться в конгресс в 2027 году
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что уйдет в отставку после окончания своего срока в 2027 году, сообщает CNN.

«Я не буду баллотироваться на переизбрание в конгресс. С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего гордого представителя», — заявила Пелоси в видео, выпущенном для ее избирателей в Сан-Франциско.

Срок полномочий 85-летней Пелоси заканчивается 3 января 2027 года. Она проработала в конгрессе США в течение 38 лет.

Пелоси переизбрали в конгресс США в возрасте 84 лет
Политика
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси — член Демократической партии США. Впервые она была избрана депутатом палаты представителей от Калифорнии в 1987 году. После этого Пелоси переизбиралась на этот пост 20 раз.

В 2007 году Пелоси избрали спикером палаты представителей, она стала первой женщиной на этой должности в истории США. После победы республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей в 2010 году, Пелоси возглавила фракцию меньшинства.

В 2019 году она вновь заняла пост спикера нижней палаты конгресса. В этой должности Пелоси пробыла до 2023 года. В 2024 году Пелоси в 20-й раз избрали в палату представителей США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Нэнси Пелоси США Конгресс отставка
Материалы по теме
Нэнси Пелоси получила травму в Люксембурге
Политика
Пелоси назвала отказавшегося от участия в выборах Байдена патриотом США
Политика
Что Пелоси рассказала о «психических проблемах» Трампа и штурме Капитолия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти Политика, 18:09
ЦБ установил курс доллара на 7 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле Политика, 17:58
Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев Спорт, 17:58
Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400 Политика, 17:53
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 17:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В «ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост цен на серебро на 25% за год Инвестиции, 17:46
Правительство Чехии ушло в отставку после победы Бабиша на выборах Политика, 17:44
Путин дал совет начинающим спортсменам Спорт, 17:35
Как руководитель подталкивает сотрудников к увольнению — 7 ошибок Образование, 17:34
Эксперты НРФ’9 обсудят роль медиаотрасли в экономике России Отрасли, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В Дагестане 3 месяца охотились за нелегальной майнинг-фермой в «Газели» Крипто, 17:28