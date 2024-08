Что Пелоси рассказала о «психических проблемах» Трампа и штурме Капитолия

В США вышла книга Нэнси Пелоси «Искусство власти». Что экс-спикер палаты представителей написала об истоках ее вражды с Дональдом Трампом, штурме Капитолия в 2021 году и скандальном полете на Тайвань — в обзоре РБК

Нэнси Пелоси (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В США вышла из печати книга Нэнси Пелоси «Искусство власти: Моя история как первой американки — спикера палаты представителей» («The Art of Power: My Story as America's First Woman Speaker of the House»; есть у РБК).

Пелоси, которой сейчас 84 года и которая дважды возглавляла нижнюю палату конгресса (в 2007-2011 гг. и в 2019-2023 гг.), когда большинство там имели демократы, утверждает, что это не обычные мемуары, а ее взгляд на события, которые имели то или иное отношение к ее политической карьере. РБК выбрал наиболее интересные моменты.

Об отношении к Дональду Трампу

Главу, посвященную 45-му президенту США, Пелоси начинает с воспоминаний об их первом разговоре сразу после президентских выборов 2016 года. Она позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой и пожелать удачи, но тот разразился монологом про то, что Пелоси, должно быть, взяла его номер лет десять назад и все это время хранила. Конгрессвумен ответила, что номер узнали ее подчиненные. Затем Трамп передал телефон своей дочери Иванке, чтобы та обсудила с Пелоси меры для снижения расходов на уход за детьми.

«Я с осторожным оптимизмом полагала, что, возможно, Белый дом Трампа и демократы в палате представителей смогут сотрудничать по некоторым вопросам. Почти каждый день в течение следующих четырех лет Дональд Трамп доказывал, что я ошибалась», — продолжает Пелоси. Она рассказывает, что была возмущена инаугурационной речью Трампа и первой официальной встречей с новым главой государства, которую тот начал не с напутственной речи и благодарности за оказанную ему честь, как его предшественники, а с заявления, что он набрал больше голосов избирателей, чем кандидат демократов Хиллари Клинтон (на самом деле она обошла Трампа почти на 3 млн голосов избирателей, но республиканец получил существенно больше голосов выборщиков). «У меня было много бесед с этим человеком, и в конце почти каждой я думала: «Либо ты глуп, либо думаешь, что глупые все остальные», — пишет Пелоси.

Она также вспоминает, как Трамп позвонил ей ранним утром 24 сентября 2019 года перед голосованием палаты представителей о начале процедуры импичмента. Президента США обвиняли в злоупотреблении властью из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно рапорту информатора, сотрудника разведки США, и информации американских СМИ, Трамп пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении сына Джо Байдена. По словам Пелоси, разговор продлился около 20 минут, на протяжении которых Трамп неоднократно называл свой телефонный звонок Зеленскому «идеальным» и утверждал, что причин для его импичмента нет. «К концу [разговора] президент становился все более плаксивым, — пишет она. — «Я проделал огромную работу на посту президента», — сказал он и продолжал повторять: «Это очень, очень несправедливо».

Пелоси также рассказывает эпизод, относящийся к началу 2019 года. Она посетила поминальную службу по известному психиатру Дэвиду Гамбургу. «Врачи и другие специалисты в области психического здоровья сами подошли ко мне и сказали, что они глубоко обеспокоены тем, что с президентом что-то серьезно не так и что его психическое здоровье ухудшается, — пишет она. — Я не врач. Но мне было трудно понять его поведение». В последующих частях книги она также неоднократно выражает сомнения в психической уравновешенности Трампа и его пригодности для поста президента США.

Конгрессвумен объясняет и случай, когда она разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе в феврале 2020 года. «Я намеревалась пометить каждую страницу речи, содержащую ложь, небольшим обрывком бумаги, чтобы я могла вернуться назад и легко найти нужные страницы. Но по мере того, как Трамп продолжал говорить, это была не просто одна, две, три или четыре страницы лжи. Это были сплошные страницы лжи. В конце речи, испытывая отвращение к тому, что я услышала, я разорвала все страницы», — пишет она.

О штурме Капитолия в 2021 году

Отдельная глава книги посвящена событиям 6 января 2021 года. В этот день члены обеих палат конгресса собрались для подсчета голосов выборщиков, итоги голосования должен был утвердить председатель сената, вице-президент США Майк Пенс. Одновременно с этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, где он вновь заявил о «краже» у него победы и фальсификации выборов.

Выступая перед сторонниками, Трамп призвал конгресс противостоять «вопиющему нападению на нашу демократию» и заявил, что «прямо сейчас мы отправимся в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». Часть толпы восприняла слова Трампа буквально и отправилась брать штурмом здание конгресса.

Пелоси рассказывает, что в тот день в Капитолии была ее дочь и двое внуков. Один из них увидел из окна ее кабинета приближающуюся толпу; спикер палаты представителей пообещала, что Трампу достанется за «незаконное проникновение на территорию Капитолия». Затем Пелоси отправилась в зал заседаний, но спустя час с начала процедуры охрана велела ей и другим присутствующим срочно покинуть здание.

«Меня стащили с трибуны так быстро, что я даже не успела взять свой мобильный телефон и другие вещи. Только когда я промчалась по коридору в подвал и оказалась на нижних этажах гаража, я узнала, что люди, которые были снаружи и которых видел мой внук Пол еще как мелкие фигуры, идущие по широким дорожкам и газону, сейчас ворвались в Капитолий», — пишет она. Пелоси, ее семью и часть других членов конгресса эвакуировали на военную базу Форт Лесли Макнейр.

В книге она признается, что на короткий миг испугалась, что погибнет в Капитолии. По словам Пелоси, разъяренная толпа выкрикивала ее имя и разгромила ее кабинет. Демонстранты также разыскивали Майка Пенса, которого Трамп обвинил в «отсутствии храбрости», потому что он отказался признавать итоги выборов. В отличие от Пелоси, Пенс остался в укрытии в Капитолии. «В конце нашего разговора я снова сказала вице-президенту: «Я беспокоюсь о вас. Никому не говорите, где вы». Пенс твердо сказал мне: «Мы остаемся здесь», — описывает Пелоси их телефонный разговор во время штурма Капитолия. По ее словам, охрана вице-президента и оставшиеся в здании конгрессмены попрощались по телефону со своими семьями.

Нацгвардия очистила здание лишь спустя три с половиной часа после того, как протестующие прорвались внутрь. В тот же вечер Пенс, Пелоси и другие конгрессмены возобновили процедуру по утверждению итогов президентских выборов и победы Байдена.

Об отношениях с Китаем и Тайванем

Пелоси известна своей жесткой позицией по отношению к Китаю: она неоднократно обвиняла власти КНР в нарушении прав человека, продвигала законопроекты о помощи китайским диссидентам, а во время визита в Пекин в 1991 году на площади Тяньаньмэнь развернула баннер в поддержку протестующих, погибших там двумя годами ранее.

Пелоси пишет, что всю свою карьеру в конгрессе была убеждена, что невзирая на важность экономических отношений с Китаем и его размеры США должны выступать в защиту прав проживающих там людей. «Если мы, американцы, не будем открыто говорить о правах человека в Китае из-за коммерческих интересов, то потеряем всякое моральное право высказываться о нарушениях прав человека в любой другой стране», — поясняет она, отмечая, что такая позиция не раз становилась причиной ее разногласий с Белым домом и однопартийцами.

В августе 2022 года Пелоси с группой конгрессменов посетила Тайвань, став первым за 25 лет высокопоставленным официальным лицом США, посетившим остров, который Китай считает своей отколовшейся провинцией. Борт спикера палаты стал самым отслеживаемым в мире воздушным судном в приложении FlightRadar. Незадолго до его приземления КНР направила в Тайваньский пролив военную авиацию, а после ее визита провела вблизи острова масштабные военные учения.

«Коммунистическое правительство Китая немедленно осудило наш визит. Но я считала, что нам необходимо поддержать демократию Тайваня, особенно в условиях усиления репрессий внутри Китая, — пишет Пелоси. — В течение тридцати пяти лет я пыталась призвать китайских автократов к ответу, особенно за их отношение к собственным гражданам в Тибете; за геноцид мусульманского меньшинства уйгуров на северо-западе страны; и за подавление демократии в Гонконге».

Пелоси пишет, что на протяжении уже трех десятилетий она тратит по меньшей мере час в день на то, чтобы читать про Китай — «от вопросов прав человека до ядерного распространения и торговли».

О войне в Ираке

В момент, когда правительство США вело дискуссии о вторжении в Ирак, Пелоси состояла в комитете по разведке. Она отмечает, что в месяцы, предшествовавшие началу вооруженных действий, администрация Джорджа Буша-младшего представила широкой общественности «удобную историю»: правительственные чиновники утверждали, что Саддам Хуссейн якобы обладает оружием массового уничтожения и ведет разработку ядерного, а также что иракцы встретят американских военных как «освободителей».

Пелоси пишет, что вся информация, которую она получала от разведсообщества, наталкивала ее на мысль, что администрация Бушем-младшего не до конца честна с собственным народом, а разведданные не подкрепляют заявления правительства об исходящей от Ирака угрозе. Пелоси также с гордостью рассказывает, что в октябре 2002 года проголосовала против резолюции, разрешающей американскому правительству нанести удар по Ираку, несмотря на предупреждения некоторых коллег, что это может погубить ее карьеру в Демпартии США.

Конгрессвумен вспоминает, что в феврале 2003 года, чуть меньше чем за месяц до начала вторжения, она посетила Кувейт, где были дислоцированы американские военные, которые должны были принять участие в боевых действиях в Ираке. Больше всего Пелоси поразили размеры американкой военной базы — ей показалось, что она занимает 30% территории Кувейта.

«С того момента, как мы прибыли, я думала про себя: как все это могло быть построено меньше чем за пять месяцев после октябрьского голосования об использовании военной силы? Я спросила некоторых наших военных руководителей на местах, как стала возможной такая трансформация. Они ответили, что готовились к этому больше года, с тех пор как Буш стал президентом. Хотя значительное развертывание войск и вооружений произошло после октябрьских выборов, подготовка инфраструктуры к их приему явно началась задолго до этого», — утверждает Пелоси.

Конгрессвумен отмечает, что вторжение в Ирак стало «самой дестабилизирующей ошибкой в современной американской истории». Помимо огромных человеческих потерь, конфликт, по ее мнению, позволил Ирану, прежде сдерживаемому Ираком, «более свободно наращивать свою террористическую деятельность и поддержку террористов на Ближнем Востоке в целом».

«Иран смог беспрепятственно заняться разработкой ядерного оружия. В своем стремлении создать оружие массового уничтожения Иран искал компоненты и ученых в Китае и все больше превращался в угрозу для всего мира. Иран также смог использовать свои деньги для поддержки «Хезболлы» в Ливане, а также ХАМАС в Газе и даже для оказания своего влияния в Афганистане», — утверждает Пелоси. По ее мнению, просчеты, которые привели к войне в Ираке, по природе своей были бюрократическими и преднамеренными: правительственные чиновники предпринимали целенаправленные усилия для того, чтобы проигнорировать одни разведданные и упирать на другие, говорящие в пользу вторжения.