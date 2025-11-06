 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве задержали обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки таксиста

В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным следствия, 4 ноября 2025 года в салоне автомобиля на востоке Москвы мужчина воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил в отношении 18-летней пассажирки «насильственные действия сексуального характера», после чего скрылся. Девушка обратилась в полицию.

Таксиста задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Следствие попросит арестовать мужчину.

Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

В конце октября в Москве арестовали водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой, которая была пьяна. По версии следствия, уроженец Брянской области увидел 21-летнюю девушку возле бара на Большой Переяславской улице и предложил ее подвезти. Девушка села в машину и уснула во время поездки. Пока пассажирка спала, таксист совершил в отношении нее «действия сексуального характера».

После случившегося девушка обратилась в полицию. По факту сексуального насилия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва таксист изнасилование задержание
