В Москве задержали обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки таксиста
В Москве задержали водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного Следственного комитета.
По данным следствия, 4 ноября 2025 года в салоне автомобиля на востоке Москвы мужчина воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил в отношении 18-летней пассажирки «насильственные действия сексуального характера», после чего скрылся. Девушка обратилась в полицию.
Таксиста задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Следствие попросит арестовать мужчину.
В конце октября в Москве арестовали водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой, которая была пьяна. По версии следствия, уроженец Брянской области увидел 21-летнюю девушку возле бара на Большой Переяславской улице и предложил ее подвезти. Девушка села в машину и уснула во время поездки. Пока пассажирка спала, таксист совершил в отношении нее «действия сексуального характера».
После случившегося девушка обратилась в полицию. По факту сексуального насилия возбуждено уголовное дело.
