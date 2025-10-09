Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Суд в Москве заключил под стражу уроженца Самарской области, обвиняемого в попытке изнасилования девушки в Лефортовском парке, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления Следственного комитета России по столице.

Личность подозреваемого установили после обращения потерпевшей, которая подверглась нападению ранним утром во вторник, 7 октября.

По версии следствия, фигурант дела, угрожая ножом, напал в Лефортовском парке столицы на девушку и попытался ее изнасиловать. Пострадавшая оказала активное сопротивление, поэтому мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.

По данным телеграм-канала Shot, нападавшим является 22-летний Дмитрий Шепетуха, полтора года назад освободившийся из самарской колонии №10, где он отбывал наказание за избиение и грабеж.

Фигуранта дела обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 и п. «б» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса (покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера).