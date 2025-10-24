В Москве таксиста обвинили в сексуальном насилии над пьяной пассажиркой

Фото: ГСУ СК России по г. Москве / Telegram

В Москве отправили под стражу водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По версии следствия, 19 октября уроженец Брянской области заметил нетрезвую 21-летнюю девушку возле бара на Большой Переяславской улице и предложил ее подвезти. Она согласилась и села в машину, где уснула во время поездки.

Пока девушка спала, таксист совершил в отношении нее «действия сексуального характера».

Пассажирка после этого обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.