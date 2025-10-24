В Москве таксиста обвинили в сексуальном насилии над пьяной пассажиркой
В Москве отправили под стражу водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
По версии следствия, 19 октября уроженец Брянской области заметил нетрезвую 21-летнюю девушку возле бара на Большой Переяславской улице и предложил ее подвезти. Она согласилась и села в машину, где уснула во время поездки.
Пока девушка спала, таксист совершил в отношении нее «действия сексуального характера».
Пассажирка после этого обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов