Общество⁠,
В Москве таксиста обвинили в сексуальном насилии над пьяной пассажиркой

Фото: ГСУ СК России по г. Москве / Telegram
Фото: ГСУ СК России по г. Москве / Telegram

В Москве отправили под стражу водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над пассажиркой. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По версии следствия, 19 октября уроженец Брянской области заметил нетрезвую 21-летнюю девушку возле бара на Большой Переяславской улице и предложил ее подвезти. Она согласилась и села в машину, где уснула во время поездки.

Пока девушка спала, таксист совершил в отношении нее «действия сексуального характера».

Пассажирка после этого обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. 

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Москва Такси сексуальное насилие арест
