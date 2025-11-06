 Перейти к основному контенту
0

Дроны в Брюсселе чуть не сорвали встречу по борьбе с дронами

Фото: Tim de Waele / Getty Images
Фото: Tim de Waele / Getty Images

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф опоздал на встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе из-за дронов, которые парализовали аэропорт бельгийской столицы, передает издание Bild. На встрече главной темой были меры по защите от несанкционированных полетов дронов.

Из-за приостановки работы аэропорта вечером 5 ноября Хазелоффу пришлось лететь через Франкфурт, из-за чего встреча с постоянным представителем Германии при НАТО Детлефом Вехтером началась около полудня, а не утром, как планировалось.

В ходе переговоров обсуждались пробелы в системе противодронной обороны. Хазелофф подчеркнул, что Саксония-Анхальт может внести вклад в решение проблемы, в частности через испытательный центр беспилотных летательных аппаратов Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR) в Кохштедте.

Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов
Политика
Фото:Nicolas Maeterlinck / Belga News A / Global Look Press

Пятого ноября бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен заявил о возможной активации статьи 4 Североатлантического договора из-за пролета беспилотников над территорией страны, в том числе над военными базами. По его словам, речь идет не о любительских дронах и ситуация требует оперативной реакции. В ближайшие часы и дни власти также изучат возможность обращения к соседним государствам за поддержкой.

Этой осенью беспилотники неоднократно замечали в ряде европейских стран, включая Бельгию, в том числе над военными базами Эльзенборн и Кляйне-Брогель. Пятого ноября дроны вновь зафиксировали над базой Кляйне-Брогель и казармами в Хеверле.

Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, заявлял глава МИДа Сергей Лавров.

Теги
Антонина Сергеева
дроны Бельгия Брюссель
Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов
Политика
