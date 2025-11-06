 Перейти к основному контенту
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна

Фото: Eloisa Lopez / Reuters
Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему из-за тайфуна «Калмаэги», который привел к многочисленным жертвам и разрушениям в стране, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны», - говорится в обращении президента.

Путин отметил, что Россия разделяет скорбь по погибшим и надеется на быстрое преодоление последствий тайфуна.

Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 114
Общество

Тайфун «Калмаэги» на Филиппинах унес не менее 114 жизней, на острове Себу погибло 71 человек, около 127 числятся пропавшими, 82 подучили ранения, более 400 тыс. эвакуированы. Президент Фердинанд Маркос объявил режим чрезвычайного положения.

Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна
Video

Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
Владимир Путин Россия Филиппины соболезнования
