 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 114

Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 114
Video

Число погибших из-за наводнения, вызванного тайфуном «Калмаэги» на Филиппинах, достигло как минимум 114, сообщает Би-би-си.

Тайфун затопил города на острове Себу, где погиб 71 человек, 127 числятся пропавшими без вести, а 82 получили ранения. Среди погибших также шесть членов экипажа военного вертолета, потерпевшего крушение на острове Минданао при попытке помочь пострадавшим.

Кроме того, AFP сообщает о 28 погибших, не включенных в официальные данные Национального управления гражданской обороны. Как пишет CBC, большинство погибших утонули. Более 400 тыс. человек на Себу, где проживают 2,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома. Президент Фердинанд Маркос объявил режим чрезвычайного положения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Софья Полковникова
Филиппины тайфун наводнение
Материалы по теме
Последствия тайфуна «Калмаэги», унесшего жизни 66 человек. Видео
Общество
Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео
Общество
На Тайване из-за тайфуна погибли 17 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Банкротство и смерть. Как наследникам должника спасти единственное жильеПодписка на РБК, 08:50
TdG узнал о просьбе глав Rolex и Cartier к Трампу снизить пошлины Политика, 08:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:45
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске Общество, 08:43
Кризис середины карьеры. Почему работа делает нас несчастными к 40 годам Образование, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Bloomberg узнал о сделке Apple и Google по ИИ для Siri на $1 млрд в год Бизнес, 08:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 114 Общество, 08:03
Премия за дистант: отличия в оплате труда удаленных и офисных сотрудниковПодписка на РБК, 08:00
Спонтанные и организованные: как общаться с такими сотрудникамиПодписка на РБК, 07:58
На энергообъектах в Костромской области устранят последствия атаки БПЛА Политика, 07:57
Онищенко оценил предложение сократить летние каникулы для школьников Общество, 07:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Из-за чего частные инвесторы пожаловались президенту Владимиру Путину Инвестиции, 07:30