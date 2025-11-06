Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 114

Video

Число погибших из-за наводнения, вызванного тайфуном «Калмаэги» на Филиппинах, достигло как минимум 114, сообщает Би-би-си.

Тайфун затопил города на острове Себу, где погиб 71 человек, 127 числятся пропавшими без вести, а 82 получили ранения. Среди погибших также шесть членов экипажа военного вертолета, потерпевшего крушение на острове Минданао при попытке помочь пострадавшим.

Кроме того, AFP сообщает о 28 погибших, не включенных в официальные данные Национального управления гражданской обороны. Как пишет CBC, большинство погибших утонули. Более 400 тыс. человек на Себу, где проживают 2,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома. Президент Фердинанд Маркос объявил режим чрезвычайного положения.