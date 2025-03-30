Генерал счел неизбежным возвращение обязательной военной службы в Польше
Возвращение обязательной службы по призыву в Польше неизбежно, поскольку это единственный способ довести число резервистов до 7 млн, заявил командующий оперативными силами польских Вооруженных сил генерал-майор Мацей Клиш в эфире телеканала Polsat.
«Я отвечу как солдат. Да, я думаю, что возвращение [обязательной] военной службы неизбежно», — сказал он (цитата по Polskie Radio).
Офицер привел в пример Финляндию, где при населении около 5,5 млн насчитывается почти 1 млн резервистов. Вооруженные силы Польши насчитывают почти 200 тыс. военных и более 300 тыс. резервистов. При этом население страны, согласно переписи 2021 года, составляет чуть меньше 38 млн человек.
Клиш отмечает, что солдата «не сделать за три дня», а базовая подготовка должна длиться 40 дней.
Польша отказалась от всеобщей воинской повинности в 2010 году, перейдя на добровольную контрактную службу.
После начала военных действий на Украине в 2022 году Варшава активизировала укрепление обороны. Бывший министр обороны страны Мариус Блащак обещал, что у Польши будут самые сильные сухопутные силы среди европейских стран НАТО. Однако он не видел необходимости в возвращении обязательное службы по призыву.
Его преемник Владислав Косиняк-Камыш придерживается схожей позиции. В конце марта прошлого года он заявил, что планов возвращения всеобщей воинской повинности нет, отметив, что она приостановлена, а не ликвидирована.
При этом в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание программы подготовки военнослужащих и резервистов к возможным боевым действиям. «К концу года мы хотим подготовить модель, при которой каждый взрослый мужчина будет готов к войне, и чтобы этот резерв был достаточен для отражения возможных угроз», — сказал он в ходе своего выступления в парламенте.
Начальник польского Генштаба Веслав Кукула пояснил, что целью программы является повышение численности и качества армии, отметив, что сейчас резервистов «много», но их средний возраст — около 45 лет.
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