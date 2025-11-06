Десяткам фигурантов дела о массовой драке в Москве предъявили обвинение
В столице предъявили обвинение 20 фигурантам дела о массовой драке в Троицком и Новомосковском административных округах в ночь с 2 на 3 ноября, сообщило управление Следственного комитета по городу в телеграм-канале.
Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной информации, драка возникла «из-за разногласий в коммерческой деятельности». Дело завели по статье о хулиганстве — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.
В ЖК «Прокшино» в конце октября толпа рабочих-мигрантов устроила драку лопатами, палками и дорожными знаками. За медицинской помощью обратились четыре человека. В полицию доставили более 80 человек, на 65 составили административные протоколы.
