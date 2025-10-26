Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в ЖК «Прокшино»
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в ЖК «Прокшино» в столичном районе Коммунарка, его фигурантами стали 19 человек, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«Установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц — РБК) <...> В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении», — написала она в телеграм-канале.
По словам Волк, всего в полицию были доставлены более 80 человек, на 65 составлены административные протоколы.
Потасовка произошла 25 октября — толпа рабочих-мигрантов устроила драку лопатами, палками и дорожными знаками. В результате за медицинской помощью обратились четыре человека.
Волк сообщала, все причастные к драке иностранцы, к которым не будет применено уголовное наказание, будут выдворены за пределы России с последующим запретом на въезд.
