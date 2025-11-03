 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД начало проверку из-за драки в Новой Москве

Правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта на территории поселения Московский в Новой Москве, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Как отметили в ведомстве, сообщение о драке поступило в полицию поздно вечером 2 ноября, на место прибыли сотрудники полиции. Данных о пострадавших не поступало.

«Лица, причастные к инциденту, будут доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке
Общество

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с дракой, произошедшей на территории жилого комплекса «Филатов Луг» (расположен в поселении Московский). На кадрах видно, как несколько мужчин ругаются и нападают друг на друга. У некоторых в руках заметны ножи, а один из участников держит топор. Как пишет Mash, участники драки — мигранты.

В октябре десятки мигрантов устроили драку с лопатами и палками на территории ЖК «Прокшино». Тогда полиция задержала 40 человек, МВД пообещало наказать всех иностранных граждан, причастных к дебошу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
мигранты МВД драка Новая Москва
Материалы по теме
МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке
Общество
Полицейские задержали 40 человек из-за массовой драки в Москве
Общество
Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в ЖК «Прокшино»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Трамп заявил, что у него нет «последней капли» в конфликте на Украине Политика, 04:02
Песков рассказал о ходе подготовки прямой линии с Путиным Политика, 03:00
МВД начало проверку из-за драки в Новой Москве Общество, 02:42
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп исключил отправку ракет Tomahawk на Украину Политика, 02:29
ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников Политика, 02:06
Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска Политика, 02:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Зеленский анонсировал встречи по поводу поставок Patriot Политика, 01:27
Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Узбекистане и Казахстане Общество, 01:25
МИД Эстонии сообщил о проплывшем по Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер» Политика, 01:24
Дрон нарушил работу аэропорта Бремена почти на час Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Саратова приостановил рейсы Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10