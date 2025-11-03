МВД начало проверку из-за драки в Новой Москве

Правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта на территории поселения Московский в Новой Москве, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Как отметили в ведомстве, сообщение о драке поступило в полицию поздно вечером 2 ноября, на место прибыли сотрудники полиции. Данных о пострадавших не поступало.

«Лица, причастные к инциденту, будут доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с дракой, произошедшей на территории жилого комплекса «Филатов Луг» (расположен в поселении Московский). На кадрах видно, как несколько мужчин ругаются и нападают друг на друга. У некоторых в руках заметны ножи, а один из участников держит топор. Как пишет Mash, участники драки — мигранты.

В октябре десятки мигрантов устроили драку с лопатами и палками на территории ЖК «Прокшино». Тогда полиция задержала 40 человек, МВД пообещало наказать всех иностранных граждан, причастных к дебошу.