 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Иэн Маккеллен в ремейке «Властелина колец» вновь сыграет Гэндальфа

Иэн Маккеллен в роли Гендальфа в фильме &laquo;Властелин колец&raquo;
Иэн Маккеллен в роли Гендальфа в фильме «Властелин колец» (Фото: x90 / Zuma / Global Look Press)

86-летний актер Иэн Маккеллен подтвердил, что вновь сыграет волшебника Гэндальфа в будущем спин-оффе Warner Bros. и New Line Cinema «Властелин колец: Охота за Голлумом». Об этом артист сообщил в интервью газете Mirror.

«В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и немного повторить Гэндальфа. Я не собираюсь сбавлять обороты», — сказал Маккеллен.

В июне 2024 года Иэн Маккеллен, играя роль сэра Джона Фальстафа в лондонском спектакле Player Kings, зацепился за стул и упал со сцены. Актер был госпитализирован. Позднее он сообщил, что от серьезных травм после падения его спас костюм, который был на нем во время спектакля. Актер тогда признался, что все еще испытывает «мучительную боль» и старается избегать выхода на улицу.

В интервью Mirror актер сказал, что съемки в кино — это не такая тяжелая работа, как работа в театре, и не такая опасная.

Режиссер «Властелина колец» дал $10 млн стартапу по воссозданию мамонтов
Общество
Питер Джексон

Выход «Охоты за Голлумом» запланирован на декабрь 2027 года. Спин-офф расскажет историю Голлума, заполнит пробел между встречей с ним хоббита Бильбо Бэггинса во время событий «Хоббита: Нежданное путешествие» и началом оригинальной трилогии «Властелин колец».

Режиссером картины станет Энди Серкис, он же вновь сыграет Голлума.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Софья Полковникова
«Властелин колец» Иэн МакКелен Джон Толкин
Материалы по теме
Письмо Толкина поклоннице продали на аукционе за $20,5 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за поездку к Путину Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений корабля Общество, 16:36
Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих» Политика, 16:36
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС Бизнес, 16:34
Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла» Политика, 16:31
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра Политика, 16:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна Политика, 16:26
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 16:25
Мэр Майами рассказал о росте своей зарплаты в биткоинах на 300% Крипто, 16:22
Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти Политика, 16:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как ChatGPT «слил» депозит. Почему нейросети плохо торгуют криптовалютой Крипто, 16:18