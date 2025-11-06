Иэн Маккеллен в ремейке «Властелина колец» вновь сыграет Гэндальфа

Иэн Маккеллен в роли Гендальфа в фильме «Властелин колец» (Фото: x90 / Zuma / Global Look Press)

86-летний актер Иэн Маккеллен подтвердил, что вновь сыграет волшебника Гэндальфа в будущем спин-оффе Warner Bros. и New Line Cinema «Властелин колец: Охота за Голлумом». Об этом артист сообщил в интервью газете Mirror.

«В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и немного повторить Гэндальфа. Я не собираюсь сбавлять обороты», — сказал Маккеллен.

В июне 2024 года Иэн Маккеллен, играя роль сэра Джона Фальстафа в лондонском спектакле Player Kings, зацепился за стул и упал со сцены. Актер был госпитализирован. Позднее он сообщил, что от серьезных травм после падения его спас костюм, который был на нем во время спектакля. Актер тогда признался, что все еще испытывает «мучительную боль» и старается избегать выхода на улицу.

В интервью Mirror актер сказал, что съемки в кино — это не такая тяжелая работа, как работа в театре, и не такая опасная.

Выход «Охоты за Голлумом» запланирован на декабрь 2027 года. Спин-офф расскажет историю Голлума, заполнит пробел между встречей с ним хоббита Бильбо Бэггинса во время событий «Хоббита: Нежданное путешествие» и началом оригинальной трилогии «Властелин колец».

Режиссером картины станет Энди Серкис, он же вновь сыграет Голлума.