Режиссер «Властелина колец» дал $10 млн стартапу по воссозданию мамонтов

Компания Colossal хочет воссоздать вымерших несколько тысяч лет назад мамонтов и дронтов. Питер Джексон вложил в стартап $10 млн. Ранее в него инвестировала Пэрис Хилтон

Питер Джексон (Фото: Ik Aldama / Global Look Press)

Режиссер «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон вложил $10 млн в биотехнологическую компанию Colossal Biosciences Inc., которая поставила своей целью воссоздать вымерших животных, передает Bloomberg.

«На самом деле мы не пытались привлечь больше капитала. Но нам просто написало так много людей, а потом у нас появился Питер и еще несколько человек, которые были действительно в восторге от бизнеса, который, по нашему мнению, может быть стратегически полезным», — сказал агентству соучредитель и исполнительный директор Colossal Бен Ламм.

Публицист Джексона объяснил интерес режиссера к проекту его стремлением предотвратить вымирание видов в родной для него Новой Зеландии. Среди других знаменистей-инвесторов стартапа Bloomberg называет актрису Пэрис Хилтон.

Ламм и генетик из Гарвардского университета Джордж Чёрч основали компанию в 2021 году. С того момента инвестиции в нее достигли $235 млн. Colossal Biosciences намерена возродить такие вымершие виды, как дронт и шерстистый мамонт, заработать она хочет на продаже своих технологий генной инженерии.

Компания имеет две «дочки»: разработчика программного обеспечения Form Bio (получила финансирование в размере $30 млн) и компанию по переработке пластика Breaking (получила $10,5 млн инвестиций). Также она планирует запустить Colossal Foundation — некоммерческую организацию для оказания помощи природоохранным группам с помощью своих биотехнологий. На эти цели было привлечено $50 млн.

В марте Colossal сообщила, что добилась прогресса в своей работе по воспроизведению шерстистых мамонтов. Были созданы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые потенциально могут быть превращены в любую ткань организма мамонтов.

Эксперты собираются восстановить геном из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям — слонихам. В планах компании — воссоздать мамонтов к 2028 году.