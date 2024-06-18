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Сыгравшего Гэндальфа актера госпитализировали после падения со сцены

Сыгравшего Гэндальфа актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены
Актер играл в постановке в лондонском театре Ноэля Кауарда и упал во время боевой сцены. По данным The Sun и The Mirror, он закричал от боли, на помощь поспешил персонал. Публику эвакуировали из театра, а выступление отменили
Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС
Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС

Британского актера Иэна Маккеллена, который сыграл волшебника Гэндальфа в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», госпитализировали после падения со сцены, сообщают The Sun и The Mirror.

По данным изданий, 85-летний Маккеллен упал со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэля Кауарда. В пьесе он исполняет роль сэра Джона Фальстафа.

Как сообщают газеты, Маккеллен потерял равновесие во время сцены боя, в которой участвовал сам, и упал. После падения актер закричал от боли, персонал поспешил оказать ему помощь.

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Фото:KPA / Global Look Press

Публику оперативно эвакуировали из театра, затем персонал сообщил об отмене вечернего выступления, пишет издание.

Деталей о травмах, которые получил Маккеллен, издания не приводят. Представитель театра Ноэля Кауарда сказал The Sun, что Маккеллен «в хорошем настроении», а процесс выздоровления, как ожидается, будет быстрым.

Иэну Маккеллену 85 лет. Он родился 25 мая 1939 года в Бернли в Великобритании. Известность актеру принесли роли в фильмах по книгам Джона Толкина. Был задействован в 130 фильмах, в том числе в «Людях Икс», фильмах «Красавица и чудовище», «Код да Винчи» и «Мистер Холмс». Актер продолжает сниматься в кино, его последний фильм — «Гамлет», вышел в 2024 году. В нем Маккеллен исполнил главную роль.

В театре исполнил роли более чем в 70 постановках. Среди его работ — роли Ричарда II, Кориолана, Яго, Ричарда III, Короля Лира и Макбета в пьесах по произведениям Уильяма Шекспира.

Лауреат премий «Золотой глобус» (1997), «Сатурн» (1999, 2002), «Золотого мадведя» Берлинского кинофестиваля (2006) и других. Дважды номинировался на премию «Оскар», пять раз — на премию «Эмми».

В 1990 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Маккеллена в рыцари за вклад в искусство. Он носит титул «сэр».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Властелин колец» Иэн МакКелен актер госпитализация Джон Толкин

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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