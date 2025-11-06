СВР: НАТО требует от Украины совершить диверсию наподобие трагедии МН17 в 2014-м

СВР сообщила о требовании НАТО к Украине сделать диверсию наподобие МН17

На месте крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году (Фото: Дмитрий Ловецкий / АР / ТАСС)

Страны НАТО потребовали от Украины организовать крупную диверсию с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая жителей стран Евросоюза, по аналогии с трагедией малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщает Служба внешней разведки Российской Федерации.

Согласно полученным разведкой данным, одним из возможных объектов для проведения подобной провокации рассматривается Запорожская АЭС, где диверсия может привести к расплавлению ядерных реакторов и масштабному радиационному заражению. «По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — отметили в официальном заявлении.

В СВР также сообщили, что британский аналитический центр Chatham House (признан нежелательной организацией в России) уже провел детальный расчет последствий подобной диверсии, согласно которому «в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы».

Крушение малайзийского Boeing 777 рейса MH17 произошло 17 июля 2014 года над территорией Донбасса, когда погибли все 298 человек на борту. Международный суд в Гааге установил, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» с территории, контролировавшейся вооруженными формированиями ДНР. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту, возлагая ответственность на украинские вооруженные силы.