В СВР заявили о требовании НАТО устроить диверсию на Запорожской АЭС
Страны НАТО потребовали от Украины организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР).
С помощью подобной меры НАТО призывает Киев «срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», заявили в СВР.
«По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — говорится в сообщении.
Диверсия может быть на Запорожской АЭС с возможным расплавлением ядерных реакторов. В СВР также заявили, что британский аналитический центр Chatham House уже просчитал последствия диверсии. «В области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы», — говорится в сообщении.
В Chatham House обсуждают, как возложить ответственность за возможную катастрофу на Россию и заранее подготовить нужное информационное сопровождение, чтобы западная общественность поддержала Киев.
В заключение СВР обвиняет «коллективный Запад» в готовности к дезинформации и жертвам ради дискредитации России и оправдания антироссийской политики.
17 июля 2014 года над Восточной Украиной потерпел крушение самолет Boeing 777 рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний». На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Суд в Гааге пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР. Россия отрицает обвинения в причастности к катастрофе и возлагает вину за нее на украинских военных.
