Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки
Суд приговорил бывшего главу военного представительства 4924 Минобороны Ивана Популовского к 10 годам лишения свободы по делу о получении взяток, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Приговором суда Популовскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также он лишен воинского звания «полковник», — говорится в сообщении.
Подчиненный Популовского Григорий Зорин ранее был осужден на пять лет лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе. Также Зорина лишили звания майора.
Уголовное дело в отношении Популовского и Зорина возбудили в сентябре 2024 года.
По данным следствия, в 2021 году Минобороны заключило контракты с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности». Речь шла о поставках кабельной продукции на сумму свыше 1,2 млрд руб. Контроль качества поставок был возложен на Популовского.
Следствие установило, что представители коммерческих организаций «вступили в сговор с Популовским и Зориным», чтобы ослабить контроль при приемке продукции и получить дополнительные преимущества при выполнении госзаказа. В обмен, как утверждают следователи, офицеры обеспечивали «беспрепятственную приемку» поставляемых товаров и выполненных работ.
По информации СК, в период с 2021 по 2024 год Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 млн руб. В ведомстве заявили, что оба фигуранта признали свою вину.
