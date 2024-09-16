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Аресты генералов ,  
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Двух офицеров представительства Минобороны задержали за взятки

Сюжет
Аресты генералов
Два офицера представительства 4924 Минобороны за взятки оказали привилегии и преференции двум компаниям при выполнении гособоронзаказа, считает следствие. Их задержали, общая сумма взяток за четыре года составила порядка ₽11 млн
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Двух офицеров Минобороны — Ивана Популовского и Григория Зорина — заподозрили в получении взяток на 11 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет.

Против них возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

Иван Популовский — начальник военного представительства 4924 Минобороны, Григорий Зорин — его подчиненный.

Их уголовное дело касается поставок электропродукции и кабеля со стороны ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт кабельной промышленности». Договора с этими компаниями на поставки для нужд Минобороны были заключены на сумму 1,2 млрд руб.

Следствие полагает, что представители этих предприятий «вступили в сговор с Популовским и Зориным», чтобы ослабить контроль при приемке товаров. Также они хотели получить «иные привилегии и преференции при исполнении государственного оборонного заказа» за взятку.

В общей сложности за 2021–2024 годы Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 млн руб., считают следователи. Взамен они должны были обеспечить «беспрепятственную приемку» продукции военного назначения и работ.

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СК сообщил, что фигуранты признали свою вину. «В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Это уже не первое уголовное дело, которое касается чиновников из Минобороны, возбужденное за последнее время. Так, в середине сентября по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа был задержан гендиректор компании «Ленбытхим» Денис Михайлов. Его заподозрили в умышленном завышении цен на сырье и материалы по контрактам с АО «Военторг».

В начале сентября уголовное дело было возбуждено на шестого генерала за последнее время — новым фигурантом стал заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. Следствие вменило ему получение взятки в особо крупном размере. Дело касается периода его работы на предыдущем месте — руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. Следователи указали, что он способствовал «заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО» за взятку в особо крупном размере на 20 млн руб.

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Следственный комитет Минобороны задержание уголовное дело

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