Общество
0

Рэпер назвал парник с коноплей в квартире требованием сценического образа

Рэпер Obe 1 Kanobe назвал парник с коноплей требованием сценического образа
Никита&nbsp;Вартиков
Никита Вартиков (Фото: obe1kanobe / VK)

Видновский городской суд Московской области начал рассматривать дело рэпера Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Музыкант полностью признал вину, отметил источник. Вартиков приписывает свои действия к сценическому образу, уточнил собеседник агентства.

Рэпера Пи Дидди перевели в тюрьму с лечебницей для наркоманов
Общество
Пи Дидди (Шон&nbsp;Комбс)

Ранее «РИА Новости» сообщило, что судебное рассмотрение дела начнется 6 ноября. Агентство также отмечало, что Вартиков не признает вину и не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения, хотя не отрицает, что культивировал марихуану.

Вартикова задержали в марте в Подмосковье. В его арендованной квартире нашли нарколабораторию. Полицейские обнаружили и изъяли из квартиры 22 горшка с растениями, «визуально схожими с коноплей», а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.

По версии правоохранителей, ранее судимый за хулиганство 39-летний исполнитель оборудовал в арендованной квартире в поселке Совхоз им. Ленина самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений. Для него рэпер приобрел специальное оборудование, семена и удобрения.

Против рэпера возбудили дело по ст. 30 и 228.1 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и незаконное производство наркотиков. Максимальное наказание по ст. 228.1 — лишение свободы сроком до восьми лет.

