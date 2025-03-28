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В съемной квартире рэпера Obe1Kanobe нашли нарколабораторию

В съемной квартире рэпера Obe1Kanobe нашли нарколабораторию
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В Подмосковье задержали рэпера, в арендованной квартире которого нашли нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации ТАСС, речь идет о рэп-исполнителе Obe1Kanobe.

Полицейские обнаружили и изъяли из квартиры 22 горшка с растениями, «визуально схожими с коноплей», а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Рэпера задержали, суд отправил его в СИЗО на время следствия.

По версии правоохранителей, ранее судимый за хулиганство 39-летний исполнитель оборудовал в арендованной квартире в поселке Совхоз им. Ленина самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений. Для него рэпер приобрел специальное оборудование, семена и удобрения.

Содержимое как минимум одной из обнаруженных коробок представляет собой коноплю, показало исследование регионального экспертно-криминалистического центра. Оставшуюся часть изъятых веществ также отправили на экспертизу.

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Фото:Илья Московец / ura.ru / Global Look Press


РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Московской области.

В отношении рэпера возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и незаконное производство наркотиков. Максимальное наказание по ст. 228.1 — лишение свободы сроком до восьми лет.

Суд избрал исполнителю меру пресечения в виде заключения под стражу.

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