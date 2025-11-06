В тоннеле метро в Москве задержали мужчин с болгаркой и фототехникой

Video

В Москве на станции «Марксистская» Калининской линии метро задержали двух мужчин, спустившихся на пути и проникших в тоннель, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

После того как камеры видеонаблюдения зафиксировали незаконное проникновение в тоннель, на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал нарушителей и доставил их в отдел полиции.

При личном досмотре в рюкзаках у мужчин обнаружили домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и пилу «болгарка». Задержанные объяснили свой спуск в тоннель метро желанием сделать фотографии для тематических каналов.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.17 КоАП — нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

В середине октября в столичном метро мужчина привел в действие пиротехническое изделие между станциями «Юго-Западная» и «Тропарево».

Нарушителя 1972 года рождения задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщил телеграм-канал «112», мужчина взорвал в вагоне одну из двух гранат для страйкбола. По словам очевидцев, осколками задело ребенка.