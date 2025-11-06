В тоннеле метро в Москве задержали мужчин с болгаркой и фототехникой
В Москве на станции «Марксистская» Калининской линии метро задержали двух мужчин, спустившихся на пути и проникших в тоннель, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
После того как камеры видеонаблюдения зафиксировали незаконное проникновение в тоннель, на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал нарушителей и доставил их в отдел полиции.
При личном досмотре в рюкзаках у мужчин обнаружили домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и пилу «болгарка». Задержанные объяснили свой спуск в тоннель метро желанием сделать фотографии для тематических каналов.
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.17 КоАП — нарушение пропускного режима охраняемого объекта.
В середине октября в столичном метро мужчина привел в действие пиротехническое изделие между станциями «Юго-Западная» и «Тропарево».
Нарушителя 1972 года рождения задержали и доставили в отдел полиции.
Как сообщил телеграм-канал «112», мужчина взорвал в вагоне одну из двух гранат для страйкбола. По словам очевидцев, осколками задело ребенка.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg