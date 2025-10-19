Мужчина взорвал пиротехническое изделие в московском метро

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В московском метро мужчина привел в действие пиротехническое изделие между станциями «Юго-Западная» и «Тропарево», сообщили в прокуратуре столичного метрополитена.

Мужчину 1972 года рождения задержали, он доставлен в отдел полиции. Информации об обратившихся к врачам на данный момент нет, говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «112», мужчина взорвал в вагоне одну из двух страйкбольных гранат, которые держал в руках, заходя в поезд. По словам очевидцев, осколками задело ребенка.