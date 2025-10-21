В Петербурге усилили контроль за тоннелем, где 10 лет не ходило метро

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

После провала грунта в Санкт-Петербурге городская подземка усилила контроль за состоянием тоннелей между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» Кировско-Выборгской линии, сообщила пресс-служба Смольного. Контроль был усилен после сообщений о провале грунта. Между этими станциями почти 10 лет — с декабря 1995-го по июнь 2004-го — не ходили поезда метро из-за размыва тоннеля.

«Петербургский метрополитен оперативно <...> провел дополнительное обследование состояния тоннелей метро в районе канализационного коллектора, нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Утром 21 октября жителей многоквартирного дома — более 180 человек — на 1-м Муринском проспекте эвакуировали из-за ночной просадки асфальта в районе шахты Выборгского тоннельного коллектора. Пострадавших нет. Людей разместили в одной из школ района.

В зоне провала отключили все инженерные коммуникации, предоставлены резервные канализационные насосы. Также было ограничено движение по улице Харченко, где находится коллектор, от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта.

Губернатор Александр Беглов лично возглавил оперштаб, созданный для ликвидации просадки.

«Для ликвидации последствий в полном объеме выделяются материальные и финансовые ресурсы. Начаты работы по устройству обводной линии коллектора», — написал он в телеграм-канале.