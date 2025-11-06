 Перейти к основному контенту
Аресты генералов⁠,
0

Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества

Сюжет
Аресты генералов
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Пресненский суд Москвы отказался привлекать несовершеннолетних детей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к делу о конфискации его имущества стоимостью более 1,2 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Ходатайство о привлечении детей в качестве третьих лиц заявил представитель Иванова. «В круг объектов входит единственное жилье несовершеннолетних детей ответчика, ответчика Китаевой Марии Владимировны в поселке Раздоры», — сказал адвокат.

Но судья отклонил ходатайство, отметив, что дети не обладают процессуальной дееспособностью.

Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию
Политика
Тимур Иванов

Генпрокуратура предъявила иск к Иванову и членам его семьи в августе. Ответчиками по иску стали также отец Иванова Вадим, бывшая жена Светлана Захарова, его гражданская жена, телеведущая Мария Китаева, гендиректор ООО «Волжский берег» Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также пять юридических лиц, через которые были оформлены права на имущество.

Иванов проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В октябре суд продлил арест чиновника до 23 января 2026 года.

Кроме того, Иванов уже осужден на 13 лет колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительные проекты ведомства. Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности.

