 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Суд продлил срок ареста Тимура Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: AP / ТАСС)

Московский городской суд продлил по ходатайству следствия срок заключения под стражей в СИЗО для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на 1,3 млрд руб., передает «РИА Новости». Новый срок ареста экс-чиновника установили до 23 января 2026 года.

Судебное заседание проходило, по просьбе следователей, в закрытом режиме.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Ему вменяют получение в обмен на помощь компаниям-подрядчикам трех взяток в виде «оказания услуг имущественного характера» на общую сумму около 1,3 млрд руб. Экс-замминистра обвиняют также в легализации денег, незаконном хранении и переделке оружия. Свою вину он не признает.

«Ъ» узнал о проверке причастности Тимура Иванова к хищению 9 млрд руб.
Общество
Тимур Иванов

В октябре 2024 года Иванову предъявили новое обвинение — в растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы и в хищении у банка «Интеркоммерц» более 3 млрд руб.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил экс-замминистра по эпизодам растраты и отмывания денег к 13 годам лишения свободы. Его также лишили всех государственных званий и наград. Защита обжаловала приговор.

В сентябре 2025 года завершилось расследование по делу в взятках. Материалы дела, в котором насчитывается не менее 300 томов, были переданы в суд. В настоящее время Иванов и его адвокаты знакомятся с ними.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Тимур Иванов Мосгорсуд Минобороны взятки
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Юрист экс-замминистра обороны назвал цену часов «Такой Тимур Иванов один»
Общество
У экс-замминистра обороны нашли часы с надписью «Такой Тимур Иванов один»
Общество
Тимуру Иванову предъявили обвинения во взятках на 1,3 млрд руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Red Bull получил крупный штраф за попытку испортить старт гонщику McLaren Спорт, 16:07
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 15:59
Российский кроссовер Evolute i-Sky получил более доступную версию City Edition Авто, 15:54
В Австрии решили закрыть последний центр приема украинских беженцев Политика, 15:49
Глава архбюро Алексея Ильина: «Москва — самый комфортный город мира» Тренды, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 15:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ВСУ вернули под Харьков генерала, организовавшего там оборону в 2024-м Политика, 15:36
МИД заявил об отсутствии альтернативы продолжению диалога России и США Политика, 15:36
Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии Общество, 15:35
Мэра второго по величине города Армении задержали за взятки Политика, 15:35
Москвич нашел 1,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела Общество, 15:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн руб. при поставке труб Общество, 15:33