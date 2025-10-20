Суд продлил срок ареста Тимура Иванова

Тимур Иванов (Фото: AP / ТАСС)

Московский городской суд продлил по ходатайству следствия срок заключения под стражей в СИЗО для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на 1,3 млрд руб., передает «РИА Новости». Новый срок ареста экс-чиновника установили до 23 января 2026 года.

Судебное заседание проходило, по просьбе следователей, в закрытом режиме.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Ему вменяют получение в обмен на помощь компаниям-подрядчикам трех взяток в виде «оказания услуг имущественного характера» на общую сумму около 1,3 млрд руб. Экс-замминистра обвиняют также в легализации денег, незаконном хранении и переделке оружия. Свою вину он не признает.

В октябре 2024 года Иванову предъявили новое обвинение — в растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы и в хищении у банка «Интеркоммерц» более 3 млрд руб.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил экс-замминистра по эпизодам растраты и отмывания денег к 13 годам лишения свободы. Его также лишили всех государственных званий и наград. Защита обжаловала приговор.

В сентябре 2025 года завершилось расследование по делу в взятках. Материалы дела, в котором насчитывается не менее 300 томов, были переданы в суд. В настоящее время Иванов и его адвокаты знакомятся с ними.