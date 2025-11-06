Российские войска уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Покровске

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ в восточной части центрального района Красноармейска (Покровска) и в западной промышленной зоне, сообщает Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне военной операции.

По данным ведомства, за сутки взяты под контроль 64 здания. Кроме того, в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ. Также проходит зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой народной республики.

Покровск (укр. Покровськ, в 1962–2016 годы — Красноармейск) — это город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка в ДНР. Центр одноименного района и городской общины (с 2020 года). Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области. Крупный транспортный, промышленный и культурный центр Западного Донбасса.

Ранее несколько солдат ВСУ заявили, что украинским войскам не хватает солдат для того, чтобы сдержать наступление российской армии. Эту проблему назвали ключевой. По словам военных, только беспилотников не хватает для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Украинские войска, дислоцированные в районе Покровска, значительно уступают в численности российским, однако Киев не раскрывает точных цифр, отмечает агентство.

Обстановку в городе собеседники Reuters описали как сложную. Командир подразделения операторов беспилотников 68-й егерской бригады с позывным Гус сообщил, что несколько дней назад его подразделение было переброшено с позиций в Покровске на окраину города, поскольку ситуация «постоянно ухудшалась».