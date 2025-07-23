У осужденного за операцию жене главы ФЕОР хирурга произошел инсульт

Екатерина Лонская (Фото: lonskayaekaterina / Telegram)

У осужденного пластического хирурга Екатерины Лонской произошел инсульт, сообщила РБК ее адвокат Кристина Высоцкая.

Лонскую арестовали после того, как она провела операцию на веки жене главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инне Бороде, в результате которой та ослепла.

«У Екатерины действительно инсульт. Медицинские документы приобщены к делу», — сказала Высоцкая.

О том, что Лонская лежит в нейрореанимации с 22 июля, сторона защиты сообщила ранее в своем телеграм-канале. Ее диагноз — ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Из-за состояния арестованной судебное заседание, назначенное на 14:00 23 июля, было отложено, отметили адвокаты.

Дело против Лонской возбуждено по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей могли грозить шесть лет лишения свободы. В июне ее приговорили к одиннадцати месяцам колонии-поселения и запретили хирургу работать по специальности в течение двух с половиной лет.

В пресс-службе адвоката Бороды Александра Добровинского ранее сообщили, что женщина обратилась в одну из клиник Москвы, чтобы сделать блефаропластику — хирургическую операцию, корректирующую форму век и разрез глаз. ТАСС со ссылкой на другого адвоката потерпевшей Андрея Алешкина уточняет, что операция проходила в эстетической клинике «Клазко» в октябре 2023 года.

После операции Борода неделю провела в больнице и ослепла, впоследствии ей восстановили зрение в Италии на один глаз и только на 30%.

В декабре Лонскую отправили под домашний арест. Защита сообщила, что к потере зрения у Бороды привели лекарства, которые принимала пострадавшая. Однако Лонская не провела должным образом диагностику и не узнала об этом. Врач свою вину не признает.