СВР: Генштаб Франции готовит к развертыванию на Украине две тысячи военных

СВР узнала о накоплении в Польше французских военных для Украины

Фото: Tim Ireland / Getty Images

Французский Генеральный штаб готовит воинский контингент для переброски на Украину, военные уже находятся в Польше, сообщила Служба внешней разведки (СВР) на официальном сайте.

Как выяснило ведомство, по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона Генштаб французских вооруженных сил готовится к развертыванию на Украине «в помощь киевскому режиму» воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

«Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — говорится в сообщении СВР.

В октябре глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке лидеров стран Запада к военному конфликту с Россией.

По словам Нарышкина, в европейских странах усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что так называемая партия войны в Европе не стремится к миру на континенте.

Нарышкин добавил, что Европа, привыкшая жить «под американской оккупацией» после Второй мировой войны, не может адаптироваться к новым международным реалиям и предлагает только ускоренную подготовку к противостоянию с Россией.