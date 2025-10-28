 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

СВР узнала о накоплении в Польше французских военных для Украины

СВР: Генштаб Франции готовит к развертыванию на Украине две тысячи военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Tim Ireland / Getty Images
Фото: Tim Ireland / Getty Images

Французский Генеральный штаб готовит воинский контингент для переброски на Украину, военные уже находятся в Польше, сообщила Служба внешней разведки (СВР) на официальном сайте.

Как выяснило ведомство, по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона Генштаб французских вооруженных сил готовится к развертыванию на Украине «в помощь киевскому режиму» воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

«Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — говорится в сообщении СВР.

Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о подготовке «сербского майдана»
Политика
Александр Вучич (в центре)

В октябре глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке лидеров стран Запада к военному конфликту с Россией.

По словам Нарышкина, в европейских странах усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что так называемая партия войны в Европе не стремится к миру на континенте.

Нарышкин добавил, что Европа, привыкшая жить «под американской оккупацией» после Второй мировой войны, не может адаптироваться к новым международным реалиям и предлагает только ускоренную подготовку к противостоянию с Россией.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Авторы
Теги
Полина Минаева
СВР Украина военные миротворцы
