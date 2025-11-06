Умер пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте

Последствия пожара в дачном доме в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1», 5 ноября 2025 года (Фото: slepovsurgut / Telegram)

Умер мужчина, пострадавший во время пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает глава города Максим Слепов в телеграм-канале. Тогда в огне погибли трое взрослых и четверо детей.

Пожар в двухэтажном дачном доме в садово-огородническом товарищества «Прибрежный-1» в Сургуте произошел в ночь на 5 ноября. Его площадь составила 72 кв. м, обрушились крыша и перекрытия. Как сообщили в администрации города, выжили трое — двое смогли выбраться самостоятельно, еще одного пострадавшего с ожогами эвакуировали спасатели. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предварительная причина возгорания — возможное нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.