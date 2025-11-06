Умер пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте
Умер мужчина, пострадавший во время пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает глава города Максим Слепов в телеграм-канале. Тогда в огне погибли трое взрослых и четверо детей.
Пожар в двухэтажном дачном доме в садово-огородническом товарищества «Прибрежный-1» в Сургуте произошел в ночь на 5 ноября. Его площадь составила 72 кв. м, обрушились крыша и перекрытия. Как сообщили в администрации города, выжили трое — двое смогли выбраться самостоятельно, еще одного пострадавшего с ожогами эвакуировали спасатели. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Предварительная причина возгорания — возможное нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg