Умер пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте

Последствия пожара в&nbsp; дачном доме в садово-огородническом товариществе &laquo;Прибрежный-1&raquo;, 5 ноября 2025 года
Последствия пожара в  дачном доме в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1», 5 ноября 2025 года (Фото: slepovsurgut / Telegram)

Умер мужчина, пострадавший во время пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает глава города Максим Слепов в телеграм-канале. Тогда в огне погибли трое взрослых и четверо детей.

МЧС опубликовало видео последствий пожара в дачном доме в Сургуте
Общество

Пожар в двухэтажном дачном доме в садово-огородническом товарищества «Прибрежный-1» в Сургуте произошел в ночь на 5 ноября. Его площадь составила 72 кв. м, обрушились крыша и перекрытия. Как сообщили в администрации города, выжили трое — двое смогли выбраться самостоятельно, еще одного пострадавшего с ожогами эвакуировали спасатели. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предварительная причина возгорания — возможное нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

