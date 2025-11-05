Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

Семь человек, включая четверых детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в двухэтажном дачном доме в Сургуте, сообщает пресс-служба МЧС Югры в телеграм-канале.

Возгорание произошло в садово-огородническом товарищества «Прибрежный-1». Его площадь составила 72 кв. м, обрушились крыша и перекрытия. Спасатели обнаружили и передали медикам одного мужчину.

При разборе конструкций были найдены тела погибших. Открытое горение ликвидировано.

В тушении огня участвовали 42 человека и 13 единиц техники.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По ней грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

В сентябре в деревне Златогорова Свердловской области произошел пожар в дачном доме. В результате погибли трое детей — пяти, семи и 11 лет. В момент возгорания в доме находилась семья из девяти человек: родители и семеро детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних успели выбраться, трое детей госпитализированы. Площадь пожара составила 60 кв. м.