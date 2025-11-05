МЧС опубликовало видео последствий пожара в дачном доме в Сургуте
МЧС России опубликовало видео с места пожара, в котором погибли семь человек, включая четверых детей. На кадрах видно полностью выгоревший двухэтажный дачный дом и работу пожарных на месте происшествия.
Пожар произошел в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1» в Сургуте. Площадь возгорания составила 72 кв. м, обрушились крыша и перекрытия. Один мужчина был найден живым и передан медикам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев