Защита Аяза Шабутдинова обжаловала приговор о мошенничестве

Аяз Шабутдинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала приговор обвиняемого в совершении 113 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Об этом РБК сообщил адвокат Андрей Мишонов.

На прошлой неделе Пресненский районный суд приговорил блогера к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн руб., о чем сообщил корреспондент РБК. Обвинение запрашивало для него восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил 47 гражданских исков на общую сумму 82,2 млн руб.

27 октября Шабутдинов выступил с последним словом. Он сообщил, что выплатил компенсацию всем потерпевшим, которые высказали свое желание. Также он отметил, что его образовательный центр владел лицензией, был резидентом «Сколково», а Министерство экономического развития рекомендовало его программы для обучения предпринимателей.

Сотрудники УФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали Шабутдинова в ноябре 2023 года. Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По итогам расследования уголовное обвинение сформулировало 113 эпизодов мошенничества. Следствие считает, что подсудимый и соучастники создавали у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса и продавали программы, которые не давали гарантий и результатов. Стоимость курсов варьировалась от 60 тыс. до 12 млн руб. Клиенты не могли прекратить обучение и вернуть средства. Организаторы ссылались на условия публичной оферты, исключавшие возврат средств. Общая сумма заявленного ущерба — более 57 млн руб.

Шабутдинов признал вину, однако утверждал, что не имел злого умысла и искренне желал помочь людям. По словам адвоката блогера, он возместил ущерб 73 потерпевшим.