El Pais сообщила о подаче Собчак на вид на жительство в Испании

Собчак подала заявку на ВНЖ для себя и сына, утверждает газета. В 2022-м Haaretz писал, что телеведущая получила гражданство Израиля

Ксения Собчак (Фото: Асхат Бардынов / РБК)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак подала заявление на получение вида жительства в Испании для себя и своего сына, сообщает газета El Pais. По ее данным, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу и та приехала в Испанию, чтобы оформить ВНЖ.

В статье издания упоминается пост телеграм-канала «Жаба и Гадюка», где говорится, что телеведущей одобрили вид на жительство в Испании на три года по программе «Цифровых кочевников». Канал утверждает, что Собчак уже зарегистрировалась в королевстве в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом El Pais утверждает, что заявление журналистки «всё ещё находится на рассмотрении».

В 2022 году Haaretz писал, что Собчак получила израильское гражданство. На фоне этих сообщений мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова говорила, что ничего не знает о получении дочерью гражданства Израиля. Ее поездки в Израиль она связывала с медицинскими вопросами.