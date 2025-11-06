Беспилотник «Князь Вещий Олег» стали применять в зоне военной операции
В зоне военной операции начали применять новейший российский беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег», предназначенный для разведки на расстоянии до 45 км. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
Как сообщил Чадаев, ключевой особенностью аппарата стала его высокая выживаемость, обусловленная внешним сходством с некоторыми образцами беспилотной техники, используемой Вооруженными силами Украины, которые в результате путают его со своими дронами.
Чадаев пояснил, что массовое применение средств FPV-ПВО с обеих сторон привело к значительным потерям среди разведывательных беспилотников, что поставило перед разработчиками задачу создать аппарат с характеристиками топовых российских разведдронов, но в разы дешевле для обеспечения массового производства и поставок. Результатом этой работы и стал «Князь Вещий Олег».
По словам специалиста, ВСУ в настоящее время не способны идентифицировать дрон как чужой аппарат. «Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах», — отметил Чадаев.
Глава «Ушкуйника» также подчеркнул простоту и ремонтопригодность беспилотника: в случае поломки необходимые детали можно изготовить на 3D-принтере, а для запуска не требуется сложная инфраструктура. При этом функционально аппарат не уступает более дорогим аналогам.
