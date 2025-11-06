 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Убийство генерала Кириллова⁠,
0

МВД предупредило суд об угрозах из-за дела генерала Кириллова

Сюжет
Убийство генерала Кириллова
Стихийный мемориал у места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Стихийный мемориал у места взрыва на Рязанском проспекте в Москве (Фото: Дмитрий Серебряков / AP / ТАСС)

Министерство внутренних дел (МВД) направило во Второй западный окружной военный суд сообщение о возможных провокациях на процессе по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, некоторые лица, несогласные с проведением военной операции, планируют посещать судебные заседания, чтобы собирать информацию и распространять материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также призывы к насилию в отношении судей, гособвинителей и других участников процесса.

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину
Политика
Ахмаджон Курбонов

После получения предупреждения Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по делу.

Во вторник, 4 ноября, было начато рассмотрение дела Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в теракте, при котором погиб Кириллов 17 декабря 2024 года.
Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса России о создании и участии в террористическом сообществе, совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Следствие по другим участникам, находящимся в розыске, продолжается.

По версии СК, организаторы заранее доставили из Польши компоненты взрывного устройства, замаскировав их под бытовые предметы. Эти детали получил Сафарян и передал исполнителю Курбонову, а тот собрал бомбу с поражающими элементами, закрепил ее на электросамокате и оставил у дома Кириллова. Когда генерал вышел на улицу, устройство было запущено дистанционно.

После взрыва Курбонов пытался скрыться в конспиративной квартире, подготовленной Точиевым и Падиевым, полагает следствие. Его задержали на следующий день. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб за $100 тыс., ему также обещали обеспечить выезд в Европу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Игорь Кириллов провокации теракт
Материалы по теме
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину
Политика
Взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши
Политика
В СК сообщили о завершении расследования убийства генерала Кириллова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
И тренер, и диетолог, и терапевт: стоит ли доверять ИИ свое здоровьеПодписка на РБК, 10:25
В Волгограде обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА Политика, 10:24
Reuters узнал о планах Польши закупать СПГ из США для Украины и Словакии Политика, 10:23
Губернатор Ситников заявил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА Общество, 10:14
В 11 аэропортах в России отменили ограничения на полеты Общество, 10:13
МВД предупредило суд об угрозах из-за дела генерала Кириллова Общество, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
На Филиппинах выбрали «Мисс Земля». Фото Общество, 09:58
Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке Общество, 09:56
Разбор конфликтов со сменщиками: что говорит РострудПодписка на РБК, 09:49
На Земле начались сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце Общество, 09:46
Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ Спорт, 09:42
Детсады в Волгореченске Костромской области закрыли после атаки БПЛА Политика, 09:40
SCMP раскрыла разработку Китая, способную изменить морские перевозки Технологии и медиа, 09:33