МВД предупредило суд об угрозах из-за дела генерала Кириллова

Стихийный мемориал у места взрыва на Рязанском проспекте в Москве (Фото: Дмитрий Серебряков / AP / ТАСС)

Министерство внутренних дел (МВД) направило во Второй западный окружной военный суд сообщение о возможных провокациях на процессе по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, некоторые лица, несогласные с проведением военной операции, планируют посещать судебные заседания, чтобы собирать информацию и распространять материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также призывы к насилию в отношении судей, гособвинителей и других участников процесса.

После получения предупреждения Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по делу.

Во вторник, 4 ноября, было начато рассмотрение дела Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в теракте, при котором погиб Кириллов 17 декабря 2024 года.

Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса России о создании и участии в террористическом сообществе, совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Следствие по другим участникам, находящимся в розыске, продолжается.

По версии СК, организаторы заранее доставили из Польши компоненты взрывного устройства, замаскировав их под бытовые предметы. Эти детали получил Сафарян и передал исполнителю Курбонову, а тот собрал бомбу с поражающими элементами, закрепил ее на электросамокате и оставил у дома Кириллова. Когда генерал вышел на улицу, устройство было запущено дистанционно.

После взрыва Курбонов пытался скрыться в конспиративной квартире, подготовленной Точиевым и Падиевым, полагает следствие. Его задержали на следующий день. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб за $100 тыс., ему также обещали обеспечить выезд в Европу.