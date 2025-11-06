Москвичей предупредили о прохладной погоде с небольшими осадками

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы в четверг, 6 ноября, ожидает прохладный, пасмурный и дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». С полудня и до 17⁠: ⁠00 прогнозируется слабый дождь, местами умеренный.

В течение дня температура в столице будет колебаться от плюс 7 до плюс 9 градусов. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 3–8 м/c. Атмосферное давление будет составлять 752 мм ртутного столба. Влажность — около 75%.

Накануне, 5 ноября, столицу накрыл туман. В связи с неблагоприятными метеоусловиями Гидрометцентр России объявлял в Москве и области желтый уровень погодной опасности.

В выходные, 8 и 9 ноября, москвичей ждет аномально теплая погода. Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, температура превысит климатическую норму на пять градусов. Однако теплая погода продержится недолго. Во второй декаде ноября ночные температуры станут отрицательными, а среднесуточные приблизятся к климатической норме.