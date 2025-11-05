Москву накрыл густой туман

Фото: Александра Хмурковская / РБК Фото: Александра Хмурковская / РБК Фото: Александра Хмурковская / РБК Фото: Александра Хмурковская / РБК

Густой туман в среду утром накрыл Москву, местами он ухудшает видимость до 200 м, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Рассеивание туманов ожидается после восхода солнца, напомню, что в Москве сегодня этот момент приходится на 7 часов 45 минут», — написал синоптик в телеграм-канале.

По словам Леуса, туман также наблюдался в Смоленской, Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Курской и Брянской областях.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности. Он будет длиться до 9:00 5 ноября. Аналогичное предупреждение объявлено и для Московской области.