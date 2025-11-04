В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция
На электрической подстанции «Фроловская» в Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает администрация региона.
Бочаров отметил, что в ночь с 3 на 4 ноября противовоздушная оборона отражает массированную атаку беспилотников в Волгоградской области.
«На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — сказал он.
В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября средства ПВО сбили над Россией 26 дронов ВСУ самолетного типа. Из них 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы