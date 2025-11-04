 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция

Сюжет
Военная операция на Украине

На электрической подстанции «Фроловская» в Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает администрация региона.

Бочаров отметил, что в ночь с 3 на 4 ноября противовоздушная оборона отражает массированную атаку беспилотников в Волгоградской области.

«На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — сказал он.

В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября средства ПВО сбили над Россией 26 дронов ВСУ самолетного типа. Из них 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской.

