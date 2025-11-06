 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Telegraph рассказала о проблеме работы с ранеными в ВСУ по стандартам США

Используемые Украиной рекомендации США по тактической помощи раненым «были написаны для другой войны», заявил бывший врач американских ВМС капитан Ром Стивенс, слова которого приводит The Telegraph.

Нынешняя медицинская доктрина Украины основана на методах США и их союзников. Речь идет о мерах борьбы с потерями в Ираке и Афганистане, которые, по мнению эксперта, не соответствует характеру текущего конфликта с Россией. После его начала американские рекомендации были переведены на украинский язык, пояснил он.

Проблема, в частности, касается неправильного использования жгутов для остановки кровотечений. Стивенс, как отмечает издание, лично наблюдал на Украине последствия этого. «Я видел множество очень высоких ампутаций у молодых мужчин, которые в остальном здоровы — обеих ног, а иногда и обеих рук. Зачастую невозможно установить протез, потому что ампутации слишком высокие», — рассказал он.

Путин подписал закон о праве бойцов с инвалидностью на две пенсии
Политика

В январе 2024 года главврач больницы в Днепре Сергей Рыженко сообщил о росте числа тяжелораненых украинских военнослужащих за последние недели на 30%. По состоянию на указанный период в больницу ежедневно поступали от 40 до 100 служащих с тяжелыми ранениями, в сутки проводились 50–100 хирургических операций, многие из них - по ампутациям. Их, на момент заявления Рыженко, с февраля 2022 года провели для более 3 тыс. военных.

С начала военной операции на Украине по сентябрь 2023 года как минимум по одной ампутации конечности перенесли более 20 тыс. украинцев, рассказывала Associated Press руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева.

