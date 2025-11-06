 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало, что Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения

Сюжет
Военная операция на Украине

Американская Актриса Анджелина Джоли не проинформировала власти Украины о намерении посетить страну и подконтрольную ей часть Херсонской области, сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник издания добавил, что Джоли пересекла границу с Украиной пешком, а также подтвердил инцидент на контрольно-пропускном пункте с сопровождающим актрису мужчиной.

В Херсоне на фоне визита Анджелины Джоли прогремели взрывы
Политика

Речь идет о задержании охранника, который ехал вместе с голливудской актрисой в Херсон. Джип с Джоли остановили на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск Николаевской области, а охраннику заявили об имеющихся у него проблемах с документами. Несмотря на слова мужчины о том, что он везет «важного человека», его все равно забрали в ТЦК (аналог военкоматов на Украине). В результате Джоли пришлось ехать вместе с ним туда и просить, чтобы мужчину отпустили.

Случившиеся Politico прокомментировали в областном ТЦК (аналог военкомата на Украине) Николаева. По его данным, водитель актрисы был военным резервистом, которому было приказано явиться на военную переподготовку. Издание отмечает, что пока неясно, был ли мужчина немедленно отправлен на переподготовку или ему придется явиться позже.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Анджелина Джоли Херсон Украина граница
