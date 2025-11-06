 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Херсоне на фоне визита Анджелины Джоли прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Херсоне прогремели взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондента, о взрывах также пишет «Страна».

О взрывах издания сообщили в 22:37 мск. В 09:37 мск «Суспільне» также сообщало о взрывах. При этом на момент подготовки материала на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области, согласно карте воздушных тревог, соответствующий сигнал опасности не действует.

Осенью 2022 года Херсонская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ.

По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона. В сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев.

На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон
Политика

Взрывы раздались в Херсоне на фоне сообщений о приезде в город американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Анджелины Джоли. По данным «Страна.ua» и УНИАН, Джоли нанесла визит в рамках благотворительной программы и посетила несколько медицинских учреждениях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

