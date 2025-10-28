 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
NASA закрыло данные об астероиде US6 после пролета болида над Москвой

NASA закрыло в базе близких сближений с Землей доступ к информации об объекте 2025 US6 после того, как над Москвой был замечен пролет болида. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, утром 27 октября информация о 2025 US6 находилась в открытом доступе. Согласно расчетам, объект размером около двух метров должен был пролететь над Землей 28 октября на расстоянии 150 тыс. км. Удаление данных в РАН связывают с появлением над Москвой яркого объекта неизвестного происхождения.

В академии отметили, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а китайский спутник DRO-B. Запуск аппарата на окололунную орбиту в 2024 году завершился неудачей, и спутник оказался на нестабильной траектории. По имеющейся у астрономов информации, в марте 2025 года его перевели на ретроградную орбиту вокруг Земли — с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося болида.

Ученые не смогли объяснить происхождение пролетевшего над Москвой болида
Ранее специалисты из РАН отметили, что природа пролетевшего объекта неясна — предполагаемая скорость движения указывает на версию об астероиде, но фрагментация при падении и длительное время видимости указывает на искусственную природу объекта.

Если последнее предположение подтвердится, объект с большой вероятностью может оказаться китайским спутником DRO-B, заявили в РАН.

Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1 Общество, 02:16
На Сахалине произошел блэкаут Общество, 01:48
NASA закрыло данные об астероиде US6 после пролета болида над Москвой Общество, 01:44
Ученые не смогли объяснить происхождение пролетевшего над Москвой болида Общество, 27 окт, 23:26
