NASA закрыло данные об астероиде US6 после пролета болида над Москвой

NASA закрыло в базе близких сближений с Землей доступ к информации об объекте 2025 US6 после того, как над Москвой был замечен пролет болида. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, утром 27 октября информация о 2025 US6 находилась в открытом доступе. Согласно расчетам, объект размером около двух метров должен был пролететь над Землей 28 октября на расстоянии 150 тыс. км. Удаление данных в РАН связывают с появлением над Москвой яркого объекта неизвестного происхождения.

В академии отметили, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а китайский спутник DRO-B. Запуск аппарата на окололунную орбиту в 2024 году завершился неудачей, и спутник оказался на нестабильной траектории. По имеющейся у астрономов информации, в марте 2025 года его перевели на ретроградную орбиту вокруг Земли — с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося болида.

Ранее специалисты из РАН отметили, что природа пролетевшего объекта неясна — предполагаемая скорость движения указывает на версию об астероиде, но фрагментация при падении и длительное время видимости указывает на искусственную природу объекта.

Если последнее предположение подтвердится, объект с большой вероятностью может оказаться китайским спутником DRO-B, заявили в РАН.

