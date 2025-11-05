В Донецке прогремели взрывы

Над Донецком прогремели два мощных взрыва, сообщает корреспондент РБК. О взрывах в городе также пишет «РИА Новости».

В 21:44 мск мэр Алексей Кулемзин призвал жителей Донецка к осторожности. «В Донецке громко!», — написал он в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.