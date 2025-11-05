В Донецке прогремели взрывы
Над Донецком прогремели два мощных взрыва, сообщает корреспондент РБК. О взрывах в городе также пишет «РИА Новости».
В 21:44 мск мэр Алексей Кулемзин призвал жителей Донецка к осторожности. «В Донецке громко!», — написал он в телеграм-канале.
Власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на Донецк. Так, в конце октября в результате удара беспилотников загорелись жилые дома в Ленинском и Буденновском районах города. Тогда погибли две женщины — 1927 и 1953 годов рождения. Девушка 2006 года рождения получила осколочные ранения.
