Над северо-западом Донецка прогремел взрыв
На северо-западе Донецка прогремел взрыв, сообщает «РИА Новости». По данным «Блокнот Донецк», в результате атаки беспилотника в Куйбышевском районе поврежден газопровод.
По информации агентства, атака была зафиксирована в интервале между 21:25 и 21:30 мск. «Блокнот Донецк» пишет, что в результате атаки никто не пострадал.
Массированной атаке беспилотников 5 октября подверглась Белгородская область. Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число пострадавших от атаки БПЛА возросло до пяти. Кроме того, в Белгородском районе повреждена энергетическая инфраструктура.
Минобороны отчиталось о перехвате 24 дронов в период с 17:00 до 20:00 мск над регионами России. Больше всего, 12 беспилотников, уничтожили над территорией Белгородской области, еще 11 перехватили над небом Крыма, один сбили в Воронежской области.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов