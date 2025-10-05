Над северо-западом Донецка прогремел взрыв

На северо-западе Донецка прогремел взрыв, сообщает «РИА Новости». По данным «Блокнот Донецк», в результате атаки беспилотника в Куйбышевском районе поврежден газопровод.

По информации агентства, атака была зафиксирована в интервале между 21:25 и 21:30 мск. «Блокнот Донецк» пишет, что в результате атаки никто не пострадал.

Массированной атаке беспилотников 5 октября подверглась Белгородская область. Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число пострадавших от атаки БПЛА возросло до пяти. Кроме того, в Белгородском районе повреждена энергетическая инфраструктура.

Минобороны отчиталось о перехвате 24 дронов в период с 17:00 до 20:00 мск над регионами России. Больше всего, 12 беспилотников, уничтожили над территорией Белгородской области, еще 11 перехватили над небом Крыма, один сбили в Воронежской области.