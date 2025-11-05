Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне налета беспилотников.
Последний раз временные ограничения в аэропорту Волгограда вводили в ночь на 4 ноября. Тогда прием и выпуск рейсов приостановили более чем на семь часов — с 22:31 3 ноября до 05:51 следующего дня.
