Сальдо прокомментировал приезд Анджелины Джоли в Херсон
Приезд американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон организован для того, чтобы отвлечь общественность от кризиса на фронте, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевские пиарщики вызвали ее (Джоли. — РБК) в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется «антикриз», — прокомментировал он сообщения о приезде актрисы в центр региона.
Он пошутил, что вместо ракет Tomahawk США поставили Украине «Лару Крофт» в лице Джоли.
Бывший депутат горсовета Херсона Виталий Богданов опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) видео и фото с Джоли в бронежилете с украинским флагом и надписью с названием фонда Legacy of War.
Информацию о визите Джоли в Херсон подтвердили источники «Суспiльне» среди местных властей. По данным «Страна.ua» и УНИАН, она приехала в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.
Осенью 2022 года Херсонская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ.
По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона. В сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев.
Весной 2022 года Анджелина Джоли в качестве посла Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) посетила Львов. Там она пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев