Военная операция на Украине⁠,
0

Сальдо прокомментировал приезд Анджелины Джоли в Херсон

Сальдо заявил, что США поставили Украине Анджелину Джоли вместо «Томагавков»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Приезд американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон организован для того, чтобы отвлечь общественность от кризиса на фронте, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские пиарщики вызвали ее (Джоли. — РБК) в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется «антикриз», — прокомментировал он сообщения о приезде актрисы в центр региона.

Он пошутил, что вместо ракет Tomahawk США поставили Украине «Лару Крофт» в лице Джоли.

Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бывший депутат горсовета Херсона Виталий Богданов опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) видео и фото с Джоли в бронежилете с украинским флагом и надписью с названием фонда Legacy of War.

Информацию о визите Джоли в Херсон подтвердили источники «Суспiльне» среди местных властей. По данным «Страна.ua» и УНИАН, она приехала в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.

На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон
Политика

Осенью 2022 года Херсонская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ.

По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, на конец августа российские войска контролировали 76% территории региона. В сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под огневой контроль российских военных перешла также трасса Херсон — Николаев.

Весной 2022 года Анджелина Джоли в качестве посла Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) посетила Львов. Там она пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Александра Озерова
Анджелина Джоли Владимир Сальдо Херсон Херсонская область Украина
